Seit Donnerstag sind kostenlose Corona-Schnelltests in Schifferstadt auch beim dm-Drogeriemarkt am Waldspitzweg 3 möglich. Das Testzentrum ist nach Angaben der Marktkette montags bis samstags von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Getestet würden symptomfreie Personen ab sechs Jahren (bei Kindern bis 14 mit Begleitung, bis 18 mit Einwilligungserklärung von Erziehungsberechtigten) von geschulten Mitarbeitern. Termine können demnach auf der Homepage (corona-schnelltest-zentren.dm.de/) oder über die „Mein dm-App“ vereinbart werden. Die Terminbestätigung und ein gültiger Ausweis seien mitzubringen. Verwendet werde ein Antigen-Test mithilfe eines vorderen Nasen-Abstrichs, das Ergebnis werde nach 15 bis 20 Minuten per E-Mail versandt.