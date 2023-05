Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In Speyer hat die Stadt ein Schnelltest-Zentrum in der Stadthalle eingerichtet, in dem sich Besucher von Pflegeheimen an den Weihnachtsfeiertagen testen lassen können, wenn sie einen „Besucherschein“ des Heims mitbringen. Im Rhein-Pfalz-Kreis gibt es ein solches Angebot nicht.

Die Stadt Speyer will den Heimen unter die Arme greifen, weil sie ihnen per Allgemeinverfügung vorgeschrieben hat, dass alle Besucher einen negativen Schnelltest vorweisen müssen.