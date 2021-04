Die Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim führt für ihre Corona-Schnelltestzentren ab Samstag, 1. Mai, ein Online-Buchungssystem ein. Die Rückmeldung enthält wichtige Informationen.

Damit können Nutzer der Zentren nicht nur unter telefonisch Termine vereinbaren, sondern auch via Internet. Der erste Funktionstest mit diesem neuen System erfolgt am Donnerstag, 29. April, im Testzentrum Großniedesheim. Die Termine können nach Angaben der Verwaltung noch am gleichen Tag online oder unter der Telefonnummer 06233 3791-215 bis zum Tag vor der gewünschten Testung angemeldet werden, sofern dann noch Termine frei sind.

Testergebnis kommt per E-Mail

Den Link zur Online-Anmeldung findet man auf der Homepage der VG unter www.lambsheim-hessheim.de unter dem Menüpunkt „Aktuelles“. Die Neuerung ermöglicht es dem Getesteten, dass er sein Testergebnis direkt per E-Mail bekommt, statt vor Ort darauf warten zu müssen. Laut Verwaltung ist in der passwortgeschützten Rückmeldung an die von der Testperson angegebenen E-Mail-Adresse ein QR-Code enthalten, der zukünftig für einen Zugang zur Außengastronomie oder zu Geschäften sowie bei behördlichen Kontrollen rechtssicher verwendet werden kann.