Nie war es leichter, den Forstetat aufzubessern und gleichzeitig dem Wald Gutes zu tun. Kommunen sollten aber schnell zugreifen.

Viel zu lange haben Kommunalpolitiker den Gemeindewald zu stark als Wirtschaftsfaktor gesehen. Klar: Riesige Löcher in den Haushalt reißen darf der Forst nicht. Klar ist aber auch, dass der Wald wichtiges ökologisches Kapital ist – gerade in Zeiten des menschengemachten Klimawandels. Unbezahlbar ist auch dessen großer Erholungswert für Bürger. Kommunen muss ihr Wald daher auch etwas wert sein. Ein Wald muss keine Gewinne erwirtschaften. Er ist an sich schon der Gewinn. Und er muss auch nicht klinisch sauber, darf teilweise unaufgeräumt sein. Sinnvoll wäre, dass sich interessierte Kommunen rasch bewerben. Denn: Anträge werden in der Reihenfolge des Eingangs bearbeitet.