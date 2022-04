Revierförster Georg Spang berichtet, dass der Nassschnee am Wochenende erhebliche Schäden im Schifferstadter, Mutterstadter und Otterstadter Wald verursacht hat. Nicht geräumter Wege sollten nicht betreten werden, es droht Gefahr.

Viele Bäume „standen schon im Saft“ und hatten zum Teil ausgetrieben, sagt Förster Spang. Der Schnee habe an Zweigen und jungen Blättern geklebt und viele Äste brachen ab. Sogar ganze Bäume konnten Spang zufolge der ungewohnten Last nicht standhalten. „Das ist schade, da der Astbruch insbesondere die gesunden, vitalen Bäume getroffen hat“, sagt er. Eine gesunde Kiefer habe mehrere, dichte Nadeljahrgänge, die unter ungewohnter Last leicht abbrechen können. Absterbende Bäume, mit nur wenig Nadeln, seien dagegen kaum schneebruchgefährdet. „Am meisten sind junge Bäume im Zwischen- und Unterstand des Walds betroffen. Sie haben keinen ausgeprägten Stamm“, erklärt der Förster. „Bei dem momentanen, klimabedingten Absterben der Altbäume ist die neue Waldgeneration aber enorm wichtig.“

Im Schifferstadter Wald sind seit Montag die Waldarbeiter damit beschäftigt, die Waldwege frei zu räumen, sagt Spang. In Mutterstadt, Waldsee und Otterstadt seien der Bauhof und eine Spezialfirma mit den Arbeiten beauftragt. Es würden außerdem die Baumkronen auf gefährliche, noch hängende Äste kontrolliert. Das brauche seine Zeit. Spang bittet vorerst, von weiteren Schadensmeldungen abzusehen. „Es werden sämtliche Waldwege kontrolliert. Die Arbeiten werden aber wohl noch bis Mitte/Ende nächster Woche andauern. Für den Osterspaziergang dürften die Hauptwege geräumt sein“, sagt er. Noch nicht geräumte Wege sollten nicht betreten werden.