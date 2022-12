Der Schneefall in dieser Woche hat die Stadtverwaltung Schifferstadt dazu veranlasst, nochmals auf die Pflichten von Grundstückseigentümern hinzuweisen. Sie sind zum Kehren oder Schneeräumen sowohl des Gehwegs als auch der Straße verpflichtet. „Das regelt die Satzung über die Reinigung öffentlicher Straßen, wie sie auch in vielen anderen Städten und Gemeinden gilt“, heißt es in der Pressemitteilung. In der Satzung sei außerdem festgehalten, dass die Reinigungsverpflichtung auch das Streuen der Gehwege, Fußgängerüberwege und besonders gefährlicher Fahrbahnstellen bei Glätte umfasst. Als Streumittel sollten abstumpfende Stoffe wie Asche, Sand, Sägemehl oder Granulat, verwendet werden. Salz oder sonstige auftauende Stoffe sind laut Stadt aufgrund ihrer Umweltschädlichkeit grundsätzlich verboten, ihre Verwendung ist nur in besonderen Ausnahmefällen, etwa Eisregen, und an besonders gefährlichen Stellen erlaubt.