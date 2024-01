[Aktualisiert 17.40 Uhr] Im Rhein-Pfalz-Kreis wird witterungsbedingt die Müllabfuhr eingestellt. Darüber informierte die Kreisverwaltung am Donnerstagnachmittag. Betroffen sind Touren für Rest- und Biomüll sowie für Altpapier, Leichtverpackungen (gelber Sack) und Glas. Eine Nachfuhr finde teilweise am morgigen Freitag, 19. Januar, statt – jedoch nicht für Rest- und Biomüll. In Altrip und Neuhofen wird am Freitag laut Kreisverwaltung nur Glas abgeholt. Dort, wo die Abfuhr nicht wie geplant stattfindet, sollen die Bürgerinnen und Bürger die Tonnen und Säcke wieder von der Straße räumen und beim nächsten regulären Termin bereitstellen. „Etwaige Mehrmengen werden dann mit abgeholt„, teilt die Kreisverwaltung mit. Für den Restmüll empfiehlt die Behörde, rote Zusatzabfallsäcke in den örtlichen Rathäusern zu erwerben, wenn die Tonne bereits voll ist.