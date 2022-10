Vor einem Jahr hat das Kerchelädl in Böhl für immer geschlossen. Doch das Lager des Ladens war noch gut gefüllt. Nun soll alles verkauft werden.

Bei einem Schnäppchenmarkt gibt es deshalb am kommenden Wochenende, 22. und 23. Oktober, noch einmal die Gelegenheit, günstig Praktisches und Dekoratives für zu Hause zu erstehen. Jeweils von 11 bis 15 Uhr wird das Protestantische Gemeindehaus, Schulstraße 36, zum Haushaltswarenmarkt. „Wir haben noch schönes Porzellan, Gläser, Bierkrüge, Haushaltsartikel und vieles Nützliches und Unnützes“, fasst Organisatorin Helgard Gilster zusammen. Wer etwa ein besonderes Kaffee- oder Tee-Service suche, könne an diesem Wochenende fündig werden. Auch Weihnachtsdeko sei im Angebot.

Aus einer Sonderaktion hat das Kerchelädl-Team zudem noch rund 20 Lichterhäuser, darunter auch noch ein Exemplar der katholischen Kirche in Iggelheim. Verschiedene Bilder sind ebenfalls noch im Lager, darunter sogar ein Werk des Böhler Malers Friedrich Dambach. „Es zeigt die katholische Kirche vom Schulplatz aus gesehen“, sagt Gilster.

Ein letzter Wunsch

Mit Ausnahme der Lichterhäuser und der Bilder werden an diesem Tag zehn Prozent Rabatt auf den Einkauf gegeben. Denn es ist der letzte Schnäppchenmarkt. „Danach wird der Warenbestand aufgelöst“, kündigt Helgard Gilster an. Ein Jahr nach der Schließung endet damit endgültig die Geschichte des Kerchelädls, dessen Einnahmen stets an den Kirchbauverein für die protestantische Kirche gegangen sind. Zum Finale hat das Team deshalb einen Wunsch: „Es wäre schön, wenn es noch ein letztes Mal einen erfolgreichen Verkauf gäbe.“