Unbekannte Täter haben am Mittwoch zwischen 8 und 11 Uhr die Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Waldstraße in Dudenhofen aufgehebelt und aus dem Gebäude Schmuck im Wert von etwa 3500 Euro gestohlen. Das teilte die Polizei mit, der der Einbruch erst am Donnerstag gemeldet wurde. An der Tür entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 400 Euro.

Hinweise werden unter 06232 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegengenommen.