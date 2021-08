Waltraud Oehring und ihr Mann Gerhard Hoffmann haben vergangene Woche „siamesische Zwillinge“ geerntet, und zwar von ihren Katinka-Zwetschgenbäumen. Sie bewirbt sich damit bei der RHEINPFALZ-Gartenolympiade. Die Früchte verarbeitet die Harthausenerin zu einer pfälzischen Spezialität.

Waltraud Oehring und Gerhard Hoffmann sind im Sommer schwer beschäftigt. Sie kümmern sich um rund 50 Obstbäume in ihrem Garten und auf einer eigenen Streuobstwiese. Alle hätten einen Halbstamm, der nur einen bis 1,20 Meter hoch ist, damit die Ernte ohne Leiter möglich ist. „Das ist die Grundvoraussetzung, damit ältere Menschen nicht von der Leiter fallen“, sagt der 71-jährige Hoffmann, der auch Juror bei der RHEINPFALZ-Gartenolympiade ist.

Mit den zusammengewachsenen Zwetschgen, die Oehring zufolge nicht häufig vorkommen, hat sie sich um einen Preis beworben. Oehring ist wie ihr Mann für die Ernte, aber allein für die Verarbeitung der Früchte zuständig. Aus den Zwetschgen backt sie Kuchen und fertigt Latwerge an. „Das ist eine Pflaumenmarmelade, eine pfälzische Spezialität, die acht bis neun Stunden gekocht und gerührt werden sollte“, sagt die 69-jährige Harthausenerin. Sie hat jedoch von einer älteren Dame ein Rezept erhalten, das empfiehlt, die Marmelade nicht auf dem Herd, sondern sieben bis neun Stunden im Backofen zuzubereiten, wobei das ständige Rühren überflüssig werde.

Dieses Jahr habe sie bereits 34 Gläser Latwerge herstellen können. Die Pflaumenmarmelade verwende sie statt der klassischen Himbeer- oder Johannisbeermarmelade auch für Linzer Torten, für die Oehring bekannt ist. Obwohl die Harthausenerin mit der Verarbeitung der Früchte mehrere Tage beschäftigt ist, würde sie niemals in einen Supermarkt gehen und dort Marmelade kaufen, weil diese nicht so gut schmecke.

Die Urlaubsplanung des Ehepaars werde zwar durch den Erntekalender bestimmt, aber dafür genießt es die freien Tage dann besonders. Dieses Jahr soll es im August noch für ein paar Tage nach Hamburg gehen und vielleicht ist auch eine Flusskreuzfahrt auf der Mosel möglich, sagt Oehring, die bis dahin aber weiter mit der Zwetschgenverarbeitung beschäftigt sein wird.

Gartenolympiade

Egal ob lange Bohnen, riesige Kürbisse oder schwere Zitronen – bei der neunten RHEINPFALZ-Gartenolympiade ist alles möglich. Wer mitmachen möchte, meldet sich unter 06232 130742 oder per E-Mail an redspe@rheinpfalz.de und gibt seinen Namen, den Wohnort und eine Telefonnummer an. Die Siegerinnen und Sieger bekommen eine Urkunde und ein RHEINPFALZ-Überraschungspaket. Für die Erstplatzierten jeder Kategorie gibt es zusätzlich noch einen Gartencenter-Gutschein.