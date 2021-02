Nachdem die wasserrechtliche Genehmigung endlich da ist, kann die Ortsgemeinde Lambsheim den Bau dreier Brunnen in die Wege leiten. Ziel ist die Absenkung des Grundwassers im Wohngebiet Schlossgarten.

Die Notwendigkeit, in dem Viertel westlich der Mühltorstraße das Grundwasser abzusenken, damit Häuser nicht nass werden, ist ein leidiges Thema seit vielen Jahren. Die Gemeinde hatte sich zum Betrieb eines Brunnens verpflichtet, doch der war nach und nach verockert und erfüllte seinen Zweck nicht mehr. Im Dezember 2018 stimmte der Gemeinderat nach langen Diskussionen und Prüfungen zu, dass drei neue Brunnen gebohrt werden. Die Kosten werden wie bisher größtenteils auf die Grundstückseigentümer umgelegt.

Warum es seit dem Ratsbeschluss so lange gedauert hat, bis ein Ingenieurbüro jetzt die Ausschreibung auf den Weg bringen kann, begründete Beigeordneter Ralf Lenke (SPD) in der digitalen Bauausschusssitzung am Dienstag mit den Aufgaben, die für die Genehmigung zu erfüllen gewesen seien. Zuständig ist die Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd in Neustadt. Unter anderem, so Lenke, sei die Frage zu klären gewesen, wo das abzupumpende Wasser hin soll und wo Ausgleichsflächen geschaffen werden. „Wir mussten noch einmal ein Ingenieurbüro beauftragen. Doch jetzt liegt der Ausbauplan vor.“

Nach Sommerferien könnte es losgehen

Nach Angaben der Verwaltung wird gerade das Leistungsverzeichnis erstellt, Mitte April sollen die Vergabeunterlagen an Firmen verschickt werden. Im Juni wird wohl der Zuschlag erteilt werden, sodass es nach den Sommerferien mit dem Bau losgehen könnte. Zwei Brunnen werden in der Gerolfstraße gesetzt, einer in der Römerstraße. Sie wirken aber nur gegen hohen Grundwasserbestand und nicht gegen Wasser von oben, wie in der Sitzung betont wurde. Dass Keller bei Starkregen vollaufen, sei weiterhin möglich.

Die Beiträge, die Anwohner für die Grundwasserregulierung zahlen, sollen vorerst nicht geändert werden, sondern erst, wenn die tatsächlichen Kosten bekannt sind – vermutlich im Herbst. Billig wird das Projekt sicher nicht: Ralf Lenke geht angesichts der allgemeinen Baupreissteigerungen davon aus, dass die 2020 in den Gemeindehaushalt eingestellten Mittel von 325.000 Euro nicht ausreichen werden.