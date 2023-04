Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wie so oft in diesem besonderen Jahr, muss mit einer weiteren Tradition gebrochen werden: dem Neujahrsschwimmen an der Schlicht. Auf Anfrage hat der Neuhofener Bürgermeister erst einmal eine Absage erteilt.

Immer am ersten Tag des neuen Jahres treffen sich um 14 Uhr frostresistente Männer und Frauen und stürzen sich in die „Fluten“ des beliebten Badesees. Entstanden ist das vor fünf Jahren