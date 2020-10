Wie kann die Ortsgemeinde Neuhofen dem Verkehrschaos am Badeweiher Schlicht in den Sommermonaten Herr werden? Mit dieser Frage beschäftigte sich der Ausschuss für Landwirtschaft und Umwelt – und hatte eine vielleicht zündende Idee.

Der dritte heiße Sommer in Folge hat wieder zu einem hohen Ansturm an den Badegewässern geführt. Insbesondere an der Schlicht verzeichneten kontrollierende Ordnungskräfte teilweise chaotische Verkehrssituationen. So seien zum Beispiel Feldwege regelwidrig befahren worden, um möglichst nah an den See zu kommen. Ortsbürgermeister Ralf Marohn (FDP) regte an, ein Verkehrskonzept auszuarbeiten, um diesen Fehlentwicklungen entgegenzuwirken. Beispielsweise könnten elektronische Schranken verhindern, dass Autos auf den Feldwegen fahren. Laut Marohn ergab sich während der Sitzung eine weitere Idee. Die sogenannte Offlachwiese grenzt an den südlichen Parkplatz zur Schlicht an und ist im Besitz der Gemeinde. Der Ausschuss schlug vor, diese Fläche in die Überlegungen zu einem Verkehrskonzept einzubeziehen. Nun soll geprüft werden, ob diese Variante helfen kann, den sommerlichen Verkehr zur Schlicht besser zu regulieren.