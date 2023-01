Einbrecher sind in der Nacht auf Montag in die DLRG-Rettungswache an der Schlicht eingedrungen. Wie die Lebensretter in einer Pressemitteilung berichten, haben die Täter gegen 24 Uhr alle vier massiven Schlösser der Sicherungsbügel vor den Eingangstüren gewaltsam geöffnet und die schweren Metallbügel entfernt. Anschließend brachen sie beide Eingangstüren gewaltsam auf und richteten hierbei nach DLRG-Informationen großen Schaden an. Im Inneren wurde nach erster Feststellung zumindest die Spendenkasse der Lebensretter aufgebrochen und der Inhalt entwendet.

Da zeitgleich oder unmittelbar davor laut DLRG-Mitteilung auch in den Kiosk an der Schlicht eingebrochen wurde, konnte der Besitzer durch die bei ihm eingegangene Alarmmeldung die Polizei unmittelbar informieren. Diese sei auch sehr schnell vor Ort gewesen und habe mit mehreren Streifen – leider ergebnislos – nach den Tätern gefahndet, die zuvor von einer Videokamera am Kiosk gefilmt wurden.

„Falls jemand in der Zeit vor Mitternacht bis in die frühen Morgenstunden gegen 2 Uhr im Bereich der Schlicht, an den Ortseingängen Neuhofen oder dem Ortseingang Waldsee aus Richtung Schlicht Personen zu Fuß oder ungewöhnliche Fahrzeuge gesehen hat, bitten wir die Polizeiinspektion Schifferstadt ( Telefon 06235 4950) darüber zu informieren“, schreibt die DLRG und bittet Zeugen sich zu melden.