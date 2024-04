Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am 1. Mai heulen in den Rauhweiden in Heiligenstein wieder die Motoren auf. Dann laden die Schlepperfreunde Römerberg zu ihrem 17. Oldtimer-Treffen ein. Besucher erwartet dabei eine Sonderausstellung über Traktormodelle der Eicher Raubtierserie. Marco Biallas hat mit dem Vereinsvorsitzenden Johannes Jochem darüber gesprochen.

Herr Jochem, was erwartet die Besucher am 1. Mai beim Oldtimer-Treffen der Schlepperfreunde?

Dieses Jahr können sich die Besucher auf eine große Vielfalt an Traktoren, Motorrädern,