Mechtersheim hatte am Wochenende internationalen Besuch. Mit maximal 25 Kilometern pro Stunde haben der Österreicher Kurt Kluckner sowie Francis Magnaldie und Ehefrau Marie-Therese aus Frankreich mit ihren Traktoren am Freitag die Schlepperfreunde Römerberg erreicht. Am Sonntag gab es Urkunden, Geschenke und den Traktor-TÜV.

Die 170 Mitglieder der Schlepperfreunde Römerberg wollten ihr Traditionstreffen zur jährlichen „Hauptuntersuchung“ der Schlepper am 1. Mai nicht ausfallen lassen, konnten aber nicht