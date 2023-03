So war das sicher nicht gedacht, als im Oktober vergangenen Jahres am Lambsheimer Bahnhof abschließbare Fahrradboxen aufgestellt wurden: Die Mehrheit der Behälter ist heute nicht nutzbar, weil sie verschlossen wurden, ohne dass ein Rad darin geparkt wurde.

Das Phänomen sei bekannt von Liegestühlen im Urlaubshotel, hieß es kürzlich im Bauausschuss der Ortsgemeinde. Gemeint war, dass Leute aus Angst, keinen guten Platz an der Sonne mehr zu bekommen, Liegen mit Handtüchern als reserviert markieren. Einen ähnlichen Grund mag es haben, dass von zwölf Fahrradgaragen in der Lambsheimer Bahnhofstraße die meisten verschlossen, aber leer sind.

Der Fraktionssprecher der Grünen, Lukas Krauß, hat das gut im Blick und schon mehrmals moniert, zuletzt Anfang März. Passiert ist bislang nichts, und ein Besuch der RHEINPFALZ an einem Freitagmittag zeigte: Auf acht Container trifft „Schlüssel weg, aber leer“ zu. Durch den Spalt zwischen Tür und Deckel kann man das erkennen. Zwei enthielten jeweils ein Fahrrad und zwei waren offen und noch nutzbar. Keine gute Relation, findet Krauß.

„Günstiges Vergnügen“ zum Nachteil anderer?

„Als wir das letzte Mal vier Boxen für die ganze Familie benötigt haben, waren diese nicht frei“, sagt das Ratsmitglied. Es seien eigentlich immer dieselben Boxen dauerhaft verschlossen. Was eher nicht für die Liegestuhltheorie spricht, denn dann müssten ja irgendwann mal Räder eingestellt werden. Näher liegend ist, dass sich eine oder mehrere Personen einen Spaß daraus machen, die Boxen zu blockieren, vielleicht sogar im Übermut einfach die Schlüssel weggeworfen haben. Denn das ist bei einem Pfand von nur einem Euro nach dem Einkaufswagenprinzip ein günstiges Vergnügen.

Lukas Krauß fordert, dass dieser Missstand behoben wird, denn wenn das Risiko für Radfahrer, keinen sicheren Abstellplatz zu bekommen, zu groß sei, werde das Angebot irgendwann gar nicht mehr angenommen. Nach Angaben der Polizei waren allein im Jahr 2021 in der Gemeinde 14 Fahrräder gestohlen worden, Tendenz steigend.

Die Nutzung der Fahrradboxen soll eigentlich den Diebstahlschutz erhöhen. „Durch die abgeschlossenen und nicht benutzten Boxen entsteht eine Unsicherheit“, meint Krauß. Und im Sinne des Steuerzahlers kann das schließlich auch nicht sein. Die Investition hat immerhin 20.000 Euro gekostet, von denen der Bund knapp 11.000 Euro übernommen hat.

Konzept der Nachbarn geht auf

Die Gemeinde Bobenheim-Roxheim besitzt an ihrem Bahnhof ebenfalls abschließbare Fahrradboxen, ebenso die Stadt Frankenthal am Bahnhaltepunkt Süd. Allerdings werden diese vermietet. Eine Münze einwerfen und den Schlüssel herumdrehen funktioniert dort nicht. Man gehe davon aus, dass die Container vor allem von Bahnpendlern benötigt würden, also fast täglich, heißt es auf Anfrage in der Bobenheim-Roxheimer Verwaltung. Deshalb ergebe die Vermietung den meisten Sinn.

In Lambsheim sollen die Kommunalpolitiker nun über den Containerbetrieb und eine etwaige Änderung der Nutzungsbedingungen nachdenken. Zumindest werde das in der Sitzung des Hauptausschusses am 25. April auf der Tagesordnung stehen, versichert Ortsbürgermeister Herbert Knoll (CDU) und verweist darauf, dass die Anschaffung der Boxen seinerzeit nicht in seine Zuständigkeit gefallen sei.