Der Zahn der Zeit hat am Dach des Schlösschens im Park in Limburgerhof genagt. Durch die undichten Stellen im Schieferdach dringt nun schon seit einiger Zeit Wasser ein. Von außen sieht man das nicht, aber an den Decken und Wänden im Obergeschoss erscheinen nach starkem Regen feuchte Flecken. Es ist Zeit, das zu ändern.

Tut man nichts dagegen, sind die Folgen der undichten Stellen im Dach des Schlösschen im Park klar: Schimmelbildung und Schäden an Decken und Wänden sowie an der Dachkonstruktion