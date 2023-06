Zu einem handfesten Streit ist es laut Polizei am Montagabend vor einer Spielhalle in der Ludwigstraße in Schifferstadt gekommen. Zwei Kontrahenten hatten verschiedene Meinungen darüber, wie die in der Spielhalle aufgestellten Automaten benutzt werden sollten. Der Streit verlagerte sich dann nach außen. Laut Polizeibericht versetzte dort der alkoholisierter 39-Jähriger aus Schifferstadt, der unbedingt an einem Automaten spielen wollte, seinem 49-jährigen Gegenüber, der offensichtlich zuvor zwei der begehrten Objekte bespielt hatte, einen Kopfstoß. Dieser erwiderte den Kopfstoß mit Faustschlägen, der 39-Jährige erlitt dabei Platzwunden im Gesicht und musste in ein Speyerer Krankenhaus gebracht werden. Beide Streithähne erwartet nun ein Verfahren wegen Körperverletzung.