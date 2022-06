Betrunken hat ein 17-Jähriger am Dienstagabend, 23.30 Uhr, das Rettichfest in Schifferstadt verlassen und zog auf seinem Heimweg an den Türgriffen der in der Iggelheimer Straße geparkten Autos. Als ein unverschlossenes Fahrzeug sich tatsächlich öffnete, lief der Jugendliche laut Polizei weiter, ohne die Tür wieder zu schließen. Von einem 46-Jährigen darauf angesprochen, stieß er den zurück. Der 46-Jährige boxte darauf dem Jüngeren ins Gesicht. Der wiederum griff nach einer Holzlatte und schlug seinem Gegner auf den Kopf. Ein sich zufällig in der Nähe befindlicher Polizeibeamter verhinderte schließlich Schlimmeres. Ein Rettungswagen wurde gerufen, eine medizinische Versorgung jedoch von beiden Leichtverletzten abgelehnt. Der 17-Jährige wurde seiner Mutter überstellt. Gegen ihn und den 46-Jährigen wird wegen Körperverletzungsdelikten ermittelt. Darüber hinaus wird das Jugendamt über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.