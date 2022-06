In der Nacht auf Sonntag hat es eine Schlägerei zwischen mehreren Personen auf dem Schillerplatz in Maxdorf gegeben. Alarmiert wurde die Polizei gegen drei Uhr von mehreren Anwohnern. Als die Streifen eintrafen, waren nur noch drei Personen da. Die anderen Beteiligten waren verschwunden. Die drei Männer vor Ort gaben sich laut Polizei unwissend und unbeteiligt, obwohl einer der von ihnen frische Verletzungen aufwies. Ein Zeuge berichtete schließlich, dass der verletzte Mann von etwa vier Personen geschlagen und getreten worden war, welche zuvor mit einer silbernen Mercedes S-Klasse auf den Schillerplatz gerast waren. Der 27-Jährige habe sich dann auf die gegenüberliegende Seite des Gleisbettes geflüchtet und mit Steinen auf die Täter und den Mercedes geworfen. Hierbei beschädigte er allerdings auch mehrere unbeteiligte Fahrzeuge, welche dort parkten. Die Täter seien daraufhin mit dem Mercedes geflüchtet. Bei der weiteren Aufnahme des Falls stellte sich heraus, dass gegen den 27-Jährigen zwei offene Haftbefehle bestehen. Er wurde im Anschluss an den Einsatz in die JVA-Frankenthal gebracht. Die Polizei sucht nun weitere Zeugen. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Frankenthal unter der Rufnummer 06233 3130 oder der Polizeiwache Maxdorf unter 06237 934-100 in Verbindung zu setzen.