Die vier Klassensäle mit Schimmelproblemen in der Hermann-Gmeiner-Schule in Waldsee werden in den Sommerferien saniert. Der Ortsgemeinderat hat am Donnerstagabend die Aufträge dafür vergeben. Die Zimmer können nun, anders als zunächst befürchtet, unabhängig vom feuchten Kellergeschoss saniert werden, eine Horizontalsperre ist doch nicht erforderlich. Das hat ein Fachgutachten ergeben. Das Inventar der Räume wird gereinigt, Bodenbeläge, Estrich und Tapeten werden entfernt. Die durchfeuchteten Bauteile werden getrocknet. Ein Gussasphalt wird aufgebracht und anschließend Linoleum verlegt, die Wände und Decken werden abschließend gestrichen.