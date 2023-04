Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In der Verbandsgemeinde Maxdorf sollen mit Schildern Wege markiert werden, auf denen Radfahrer sowohl in Ost-West-Richtung als auch in Nord-Süd-Richtung möglichst gefahrlos quer durch die Orte fahren können.

Durch die Schilder werden keine speziellen Radwege ausgewiesen, sie sollen lediglich eine Orientierung bieten, betonte der Erste Beigeordnete Michael Niederberger (CDU), der dieses Radwegekonzept erstellt