Sämtliche, auf der Verkehrsinsel in Birkenheide aufgestellten Verkehrsschilder sind am Freitagmittag umgefahren worden. Wie die Polizei mitteilt, ist ein Pkw-Fahrer gegen 12.18 Uhr aus bislang unbekannten Gründen über die Verkehrsinsel auf der Landstraße 527 in Höhe der Albertine-Scherer-Straße gefahren und beschädigte dabei die Schilder. Der Sachschaden wird auf etwa 1500 Euro geschätzt. Laut Polizei fand die Spurensuche Fahrzeugteile des PKW, dadurch wurden Marke und Modell ermittelt. Dank einer Zeugin konnte danach auch das Kennzeichen ermittelt werden. Wer Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 oder der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-1100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pwmaxdorf@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.