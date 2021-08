Wer aus Richtung Worms nach Kleinniedesheim fährt, hat es vermutlich schon bemerkt: Ein Teil des Werbeschildes am Ortseingang an der Wormser Straße fehlt. Der Bürgermeister der kleinsten Gemeinde im Rhein-Pfalz-Kreis bittet um Hinweise.

Ortsbürgermeister Ewald Merkel (FWG) zeigt sich nach dem Vorfall „entsetzt, schockiert und verärgert“. Seiner Vermutung nach ist die Tafel Anfang bis Mitte vergangener Woche abhanden gekommen. Die Werbeschilder hängen seit 2019 am Ortseingang in Richtung Worms. Darauf abgebildet ist unter anderem die ehemalige Pfälzische Weinprinzessin aus Kleinniedesheim, Christina Schött. Ihre Ortsgemeinde ehrte sie mit ihrem Konterfei an prominenter Stelle, gekrönt mit Hochzeitspavillon und Schriftzug. Der obere Teil des Aufbaus ist nun weg. Merkel vermutet: Hier war ein Souvenirjäger am Werk.

„Das Schild war vierfach verschraubt, da braucht es schon Werkzeug, um es auszubauen“, sagt Merkel. Der Ortsbürgermeister bittet Zeugen, die etwas gesehen haben oder Hinweise auf den oder die Täter geben können, sich bei ihm unter der Telefonnummer 0178 4674513 zu melden. „Von einer Diebstahlsanzeige bei der Polizei haben wir abgesehen, da der Aufwand und die Erfolgsaussichten in keinem angemessenen Verhältnis stehen.“

Es sei schwierig, Einzelteile des Schildes auszutauschen, sagt Merkel. „Wir haben bereits den Hersteller kontaktiert.“ Bis die erforderlichen Teile nachgeliefert werden können, werde es aller Voraussicht nach aber noch dauern. Die Kosten für den Austausch bleiben.