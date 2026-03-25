Pauline Selzer aus Schifferstadt wurde bei der Sportlerehrung des Kreises Groß-Gerau zur Nachwuchssportlerin des Jahres 2025 ausgezeichnet. Die 16-jährige Speedskaterin des SV Blau-Gelb Groß-Gerau zeigte im vergangenen Jahr überragende Leistungen bei den Deutschen, Süddeutschen und Hessischen Meisterschaften. Auch auf internationaler Ebene bei Welt- und Europameisterschaften erreichte die Schülerin des Mannheimer Kurpfalz-Gymnasiums vordere Platzierungen. „Die Auszeichnung hat mich sehr gefreut und motiviert mich, auch 2026 wieder vorne bei den zahlreichen Wettkämpfen mitzumischen“, freut sich Selzer auf die neue Saison.