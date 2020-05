Wenn zwei nackt sind und der eine dem anderen ans Bein pinkelt, bekommt der alles ab. Trägt der Getroffene eine Hose, sieht es nur halb so wild aus. Tragen beide Hose, hat nur noch der Pinkler ein nasses Bein. Wer bislang noch nicht verstanden hat, welchen Wert Mund-Nasen-Schutze in der Gesellschaft haben, kommt damit vielleicht besser klar. Gut, in einer Hauptausschuss-Sitzung besteht wenig Gefahr, dass wild gepinkelt wird. Aber so ein aufgeregtes Spucketröpfchen kann je nach Thema schon fliegen. Hui. Mit einem Luftzug zum Vordermann. Mit Mundschutz würde das nicht passieren. Doch die Hüllen dürfen in den Schifferstadter Ausschüssen weiterhin fallen. Da die Mitglieder mit dem nötigen Abstand im Raum sitzen, findet die Verwaltung. Vom Land wurde für Sitzungen zudem keine Pflicht verordnet. Also: runter damit. Wem’s nicht passt, der lässt seine Maske einfach auf. Oder verlässt den Saal. Wie Simone Seng (Bürger für Schifferstadt) am vergangenen Donnerstag. Ein konsequenter Schritt. Schließlich muss man sich heutzutage nicht von jedem ans Bein machen lassen.