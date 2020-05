Bereits im März hat die Stadt wegen der Corona-Pandemie alle Veranstaltungen bis 30. Juni abgesagt. Am Donnerstagabend hat der Hauptausschuss dies einstimmig bis 30. September verlängert. „Corona wird uns noch lange begleiten“, sagte Bürgermeisterin Ilona Volk (Grüne). Man wolle keine Gefahr eingehen.

Großveranstaltungen dürfen bundesweit bis Ende August nicht stattfinden. Das Land Rheinland-Pfalz hat es ebenfalls untersagt, vorerst Veranstaltungen abzuhalten. In Schifferstadt sind alle städtischen Termine bis Ende September abgesagt. „Diese Entscheidung fällt mir nicht leicht“, sagte Bürgermeisterin Ilona Volk (Grüne) im Hauptausschuss. „Wir haben eine Verantwortung für die Menschen, die hier leben.“ Deshalb sei es notwendig, den Zeitraum vom 30. Juni auf 30. September zu verlängern. „In brisanten Zeiten sollte man ja eigentlich enger zusammenrücken“, sagte Volk. „Aber Corona lehrt uns, dass Abstand das höchste Gebot ist.“

Planungssicherheit ist nötig

So müssen die Schifferstadter in diesem Jahr nicht nur auf das Rettichfest, sondern nun beispielsweise auch auf Swinging Schifferstadt (7. August), den Babyempfang (25. August), den Kunsthandwerkermarkt (29. und 30. August), das Fest der Kulturen (5. September), die Fairen Wochen (11. bis 25. September) und den Obst- und Gemüsetag (27. September) mit Tischlein-deck-dich (26. September) verzichten.

„Das Land hat alle Veranstaltungen bis 30. August abgesagt, gibt es Gründe, sich nicht am Land zu orientierten?“, fragte Michael Seißler (CDU). „Ich gehe nicht davon aus, dass die Situation bis Ende August besser ist“, erklärte Volk. Andere Kommunen hätten sich zu ähnlichen Schritten entschlossen. Zudem sei eine Planungssicherheit für Schausteller, Vereine, Künstler und auch die Verwaltung notwendig. Denn größere Veranstaltungen wie der Obst- und Gemüsetag lassen sich nicht spontan stemmen.

Auch Ortsranderholung entfällt

Die Absage schließt zudem mit ein, dass die geplante Ortsranderholung nicht stattfinden kann. „Es gab 140 Anmeldungen“, berichtete Volk. Weiterhin bleiben die Vermietung der Grillhütte und der Waldfesthalle untersagt. Auf Vorschlag von Dieter Weißenmayer (FWG) wird das Adlerhofgelände in der Stadtmitte zu dieser Liste hinzugefügt. In Bezug auf die Grillhütte regte Thomas Lorch (SPD) an, deutlicher zu kennzeichnen, welcher Bereich zum gesperrten Gelände gehört. „Festinstallierte Tische werden dort zur Rast oder für Picknicks genutzt“, berichtete er.