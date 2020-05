Im Dezember hat der Schifferstadter Stadtrat eine Änderung der Gefahrenabwehrverordnung beschlossen. Doch die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) in Trier hat Kritik an einigen Punkten geäußert. Etwa daran, dass es verboten ist, auf öffentlichen Straßen und in öffentlichen Anlagen zu nächtigen.

Weder „eine grobe ungehörige Handlung“, „eine Störung der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung“ noch eine „Gefahr“ für jene stelle das Nächtigen im öffentlichen Raum dar, erklärt die ADD in einem Schreiben an die Stadtverwaltung. Der Rat hatte im Dezember eine neue Fassung der Gefahrenabwehrverordnung verabschiedet. Jedoch kam es bei der Prüfung durch die ADD zu ein paar Beanstandungen. So darf das Nächtigen im öffentlichen Raum nicht verboten werden.

Die Grundlage der im Dezember geänderten Verordnung stammte aus dem Jahr 2001. Die Stadt befand Ende des vergangenen Jahres, dass es nötig sei, das 18 Jahre alte Papier zu überarbeiten. Der vom Stadtrat abgesegnete Entwurf orientierte sich an der Musterverordnung, die die ADD 2018 neu herausgegeben hatte. Der Rat hatte weiterhin beschlossen, dass das Rauchen und Mitführen alkoholischer Getränke auf öffentlichen Spiel- und Bolzplätzen untersagt ist. Dies muss laut Aufsichtsbehörde jedoch in einer Benutzungsordnung der Plätze geregelt werden.

Die Regelung zur Anleinpflicht für Hunde im Waldgebiet nahe des Wohlfahrtswegs ist rechtens, soll aber durch eine ergänzende Karte auch für Ortsfremde nachvollziehbar sein. Nachgebessert muss hier nur beim Begriff Begleithunde werden, da es in diesem Fall um Blindenhunde gehe. Denn jeder Hundehalter, der mit seinem Hund eine Begleithundeprüfung abgelegt hat, könne andernfalls sein Tier frei laufen lassen. Der Hauptausschuss hat den Änderungen zugestimmt.