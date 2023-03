Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Schifferstadt will beim gemeinsamen Sicherheitskonzept von Mutterstadt und Limburgerhof mit im Boot sein. Ab 2022 sollen Vollzugsbeamte auch dort vor allem abends Streife fahren. Dem hat der Gemeinderat nun zugestimmt.

Seit knapp einem Jahr fahren viermal wöchentlich in den Abendstunden, zu verschiedenen Zeiten, wochentags und an den Wochenenden kommunale Vollzugsbeamte in Mutterstadt und Limburgerhof Streife. Auslöser