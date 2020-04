Nichts ist, wie es mal war – auch nicht der Einkauf auf dem Wochenmarkt. Kein Schwätzchen zwischendurch, kein gemütliches Kaffeetrinken im Café. Nun heißt es, Abstand halten. Damit das überhaupt möglich ist, hat die Stadt Schifferstadt ihren Markt geteilt. Die meisten Besucher stört die Pendelei zwischen Schillerplatz und Rathausvorplatz nicht, glücklich sind aber nicht alle über diese Teilung.

Rot-weißes Flatterband um Kisten gebunden, Abstandsmarkierungen am Boden, Plexiglas-Scheiben vor den Verkaufsständen, dahinter Verkäufer mit Handschuhen. In der Mitte des Schillerplatzes stehen an diesem Freitag viele Menschen, einige tragen Mundschutz. Alle halten Abstand – so gut es eben geht. Die Schlangen vor den Ständen sind schon bei vier, fünf Kunden lang, ragen bis in die Platzmitte. Der eine oder andere sucht verzweifelt das Ende der Schlange seines gewünschten Standes. Und so kommt man auch wieder ins Gespräch. Auch darüber, dass die Blumenfrau – wie auch der Metzger und der „Honigmann“ – am neuen zweiten Standort, dem Rathausvorplatz, steht. Tanja Börner, Verkäuferin am Stand von Käse Kirsch aus Ruchheim, weist ihre Kunden freundlich auf die neueste Maßnahme zur Eindämmung der Corona-Pandemie hin. Sie möchte verhindern, dass den Beschickern am Rathaus die Kunden ausbleiben. Auch wenn sie seit der Krise beim Käseverkauf keine größeren Einbußen verzeichnete – die Angst vor einer Ansteckung bei den Kunden sei da. „Darum ist das eine gute Lösung“, sagt sie.

„Mit der Verteilung der Stände auf zwei Standorte soll es für die Besucher nun besser möglich sein, den Abstand von 1,5 Metern einzuhalten“, erläutert Traudel Steigleder, Referatsleiterin Öffentliche Sicherheit und Ordnung. Jetzt im Frühjahr wird der Markt wieder mehr besucht, auch weil mehr Beschicker ihre Waren anbieten. „Wir haben an den vergangenen Markttagen besonders zur Mittagszeit beobachtet, dass es doch eng wird und die Leute Schwierigkeiten haben, die Abstandsregelungen einzuhalten“, sagt Traudel Steigleder. Erst habe die Stadt überlegt, mit dem Wochenmarkt auf den Festplatz auszuweichen. „Doch das Ambiente ist nicht so schön, und es wäre ein komplett anderer Standort, die Leute sind ja den Schillerplatz gewohnt“, erklärt sie. Nun habe man eine attraktive Erweiterungsfläche, die auch gut fußläufig zu erreichen sei.

Ein desinfiziertes Schälchen fürs Geld

Mit dieser Entzerrung des Marktgeschehens reagiere die Stadt aus eigener Motivation. Eine genaue Vorschrift zu Flächen oder Anzahl der Besucher gebe es nicht, aber die Abstandsregel von 1,5 Metern müsse eben eingehalten werden. Die vier Vollzugsbeamten kontrollierten auch. „An den ersten Markttagen mit der Abstandsregelung musste da an dem einen oder anderen Stand nachgebessert werden“, berichtet sie. Außerdem müssen die Ständebetreiber Einweghandschuhe tragen und Desinfektionsmittel vorhalten.

Mit Letzterem muss zum Beispiel Klara Zürker am Spargelstand unter anderem das Schälchen desinfizieren, dass sie dem Kunden beim Bezahlen reicht. Darüber wird das Geld ausgetauscht. „Den Sinn verstehe ich nicht ganz, denn das Geld muss ich dennoch berühren“, sagt sie, lächelt und meint: „Solange es nur solche kleinen Dinge sind ….“ Dass der Markt geteilt wurde, sei hingegen schon sinnvoll. Besonders vor ihrem Stand ist die Kundenschlange fast stetig lang. Anett Hasenklever, die geduldig am Gemüsestand wartet, findet die Teilung auch „eine gute Idee, denn so können alle Beschicker ihre Waren verkaufen“, sagt sie. Und sie als Kundin habe auch ein gutes Gefühl. „Ein besseres als im Supermarkt, wo doch oft die Leute zu zweit unterwegs sind; das kann ich nicht verstehen“, sagt sie.

Mundschutz-Pflicht bald auch auf dem Markt?

Margot Grazmeier hat ihre Einkäufe auf dem Schillerplatz erledigt und läuft mit ihrem Rollator Richtung Rathaus. Zu weit sei ihr der Weg nicht, „ich muss eh in die Richtung“, sagt die 80-Jährige. „Und es tut auch mal gut, rauszukommen.“ Das hat Heide Köhler in den vergangenen Wochen tunlichst vermieden, jetzt hat sie sich aber doch mal rausgetraut. „Was? Am Rathaus sind auch Stände?“, wundert sie sich und macht sich auf den Weg dorthin. Zuvor zieht sie ihren Schal zum Mundschutz hoch. Bequem sei das nicht und sie fragt sich, ob eine solcher schon bald auch auf dem Markt Pflicht ist. Für Traudel Steigleder von der Stadt wäre das die logische Konsequenz, „denn es ist ja auch eine Einkaufssituation“, meint sie. Doch eine entsprechende Verordnung sei noch nicht ergangen.

Und was ist mit dem kleinen Schwätzchen zwischen den Einkäufen? Ist das erlaubt? Die Verordnung besagt, dass man allein oder mit einer weiteren, nicht im Haushalt lebenden Person und im Kreis der Angehörigen des eigenen Hausstands rausgehen, also auch auf den Markt gehen kann, erklärt Steigleder. Zu anderen Personen müsse in der Öffentlichkeit, wo immer möglich, der Mindestabstand eingehalten werden. Also die nette, größere Runde im trauten Kreis von Bekannten ist derzeit nicht erlaubt. „Aber die Leute sind nach unserer Erfahrung schon sensibilisiert“, sagt Traudel Steigleder.

Am Rathaus weniger Honig verkauft

Und größere Grüppchen sieht sie an diesem Markttag kaum. Ein freundliches „Hallo“ hört man aber schon, vor allem auf der „Pendelstrecke“ – der Kleinen Kapellenstraße – zwischen den Standorten. Die Bürgermeisterin war dort unterwegs. Trotz buntem Mundschutz erkannte man die Stadtchefin, die sich selbst ein Bild vor Ort gemacht und eingekauft hat. Sie ist zufrieden mit der Lösung.

Gerd Ditzmann, der seine Honig-Produkte verkauft, nicht. Vor dem Rathaus habe er kaum Zulauf. „Die notwendigsten Lebensmittel bekommen die Leute auf dem Schillerplatz, Honig wird ja nicht so oft gebraucht“, erzählt er. Dabei könnte er die Einnahmen gut gebrauchen: Nicht die Corona-Krise, sondern der Diebstahl seiner Bienen im Dürkheimer Bruch haben ihn finanziell gebeutelt. Er hofft, wieder einen Platz auf den Schillerplatz zu bekommen. Nichts ist eben, wie es mal war.