Die Aktion Stadtradeln ist vorbei. Die Stadt Schifferstadt hat nun wieder die fleißigsten Radler ausgezeichnet.

Bei der Aktion der Initiative Klimabündnis geht es darum, möglichst viele Kilometer auf dem Zweirad zu erstrampeln – gut für die Umwelt und die Gesundheit. Nun wurde erstmals schon im Frühling geradelt: vom 22. Mai bis 11. Juni. Schifferstadt war als eine der ersten Kommunen im Rhein-Pfalz-Kreis schon vor Jahren dabei. Diesmal kamen 417 Radlerinnen und Radler auf stolze 93.041 Kilometer.

Jetzt ging es an die Ehrung der fleißigsten Radler durch den Radfahrer- und Fußgängerbeauftragten Martin Moritz, Bürgermeisterin Ilona Volk (Grüne) und Lea Bannas aus dem Bereich Bauen und Umwelt. Die meisten Kilometer hat Jürgen Weiler in den drei Aktionswochen erradelt: 1473 Kilometer. Damit hat er laut Stadt 263 Kilogramm CO 2 eingespart im Vergleich zu der gleichen Anzahl Kilometer mit dem Auto. Das Team mit den meisten Kilometern war wieder das Paul-von-Denis-Gymnasium mit 18.112 Kilometern und einer Ersparnis von rund 3235 Kilo CO 2 . Das Team mit den meisten Radkilometern pro Person waren die drei „Vierkantjunkies“, die pro Teammitglied 1006 Kilometer fuhren und rund 180 Kilo CO 2 vermieden.

Radtour und Sternfahrt

Als eigene Aktion hat Schifferstadt eine gemeinsame Radtour rund um die Stadt am ersten Juniwochenende mit anschließender Einkehr in der Fischerhütte am Bahnweiher organisiert. Auch die Radsternfahrt zur friedlichen Demonstration für bessere Radwege, die am gleichen Wochenende stattfand, habe den Teilnehmern große Freude bereitet, heißt es aus der Stadtverwaltung. „Nächstes Jahr wieder“ sei daher das Fazit der Organisatoren.