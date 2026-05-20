Eltern können ihre Kinder noch bis 2. Juni für die entgeltliche Schulbuchausleihe im Schuljahr 2026/27 anmelden. Darauf weist die Stadtverwaltung Schifferstadt hin.

Die Anmeldung erfolgt online. Die Zugangsdaten wurden über die Schulen verteilt. Wichtig sei, dass nach der Registrierung auch die verbindliche Bestellung abgeschlossen werde.

Wer bereits eine Bewilligung für die unentgeltliche Lernmittelfreiheit erhalten hat, muss sich nicht zusätzlich anmelden.

Weitere Informationen gibt es unter bildung.rlp.de/lmf.