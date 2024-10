Mit dem Aktionstag „Schichtwechsel“ soll die Arbeit in den Werkstätten für Menschen mit Behinderung vorgestellt werden. Menschen mit Beeinträchtigung sammeln Erfahrungen an anderen Arbeitsplätzen und zeigen dann auch ihr Arbeitsumfeld. Zur Premiere in Schifferstadt gab’s den Austausch mit Gesetzeshütern.

Mit seiner blauen Polizeiuniform sorgt der Schifferstadter Hauptkommissar Frank Gräber-Lorch für einiges Aufsehen in der Werkstattkantine.