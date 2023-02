Der Brand einer Scheune im Ortskern von Hanhofen in der vergangenen Woche ist vermutlich auf einen technischen Defekt zurückzuführen. Wie das Polizeipräsidium Rheinpfalz am Mittwoch auf Anfrage mitgeteilt hat, sei ein Brandsachverständiger vor Ort gewesen, habe aber keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung gefunden. Das Feuer in der Alten Kirchstraße war am frühen Morgen des 31. Januar ausgebrochen. Eine Garage und eine angrenzende Scheune waren in Brand geraten. Sechs Personen hatten das benachbarte Wohnhaus vorsorglich verlassen müssen. Die Scheune brannte vollständig aus. Verletzt wurde niemand.