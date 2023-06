Am Samstag ist nach Angaben von Polizei und Feuerwehr zwischen 23.20 und 23.30 Uhr eine Scheune in der Burgstraße in Schifferstadt in Brand geraten.

„Der Feuerschein erhellte den Nachthimmel über der Stadt und war für die Kameraden bereits auf dem Weg zum Feuerwehrgerätehaus deutlich zu sehen“, berichtet Feuerwehr-Pressesprecher Jan Slotman. Bei ihrem Eintreffen habe der Anbau voll in Flammen gestanden, die auf ein benachbartes Mehrfamilienhaus überzugreifen drohten. Daraufhin habe der Einsatzleiter die Alarmstufe erhöht und neben der Räumung der angrenzenden Wohngebäude eine Riegelstellung zu diesen angeordnet.

So sei es gelungen, den Brand schnell unter Kontrolle zu bringen und ein Übergreifen auf Nachbargebäude zu verhindert. Gegen 1.30 Uhr konnten die Anwohner in ihre Wohnhäuser zurückkehren, sagt Slotman. Dennoch wurde laut Polizei die Scheune durch das Feuer zum Großteil zerstört. Durch die Hitze sei darüber hinaus die Fassade eines angrenzenden Wohnhauses beschädigt worden.

Ursache unklar: Kriminalpolizei ermittelt

Die Feuerwehr war mit acht Fahrzeugen und 42 Rettern im Einsatz. Während der Löscharbeiten waren die Burgstraße sowie die Zwerchgasse voll für den Verkehr gesperrt. Da die Bar des Fördervereins auf dem Rettichfest hauptsächlich durch Mitglieder der Feuerwehr betrieben wurde, musste der Barbetrieb um 23.30 Uhr eingestellt werden. Bürgermeisterin Ilona Volk (Grüne) und Beigeordneter Hans Schwind (CDU) machten sich vor Ort ein Bild der Lage.

Während es der Polizei zufolge keine Verletzten gab, berichtet Feuerwehrsprecher Slotman von einer verletzten Einsatzkraft, die vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht wurde. Einig sind sich beide Seiten hingegen darüber, dass die Brandursache sowie die Höhe des Sachschadens noch unklar sind. Die Kriminalpolizei Ludwigshafen habe die Ermittlungen aufgenommen und nehme unter Telefon 0621 9630 Hinweise entgegen.