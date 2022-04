Ein Geldbeutel in der Mittelkonsole war das Ziel: Am Freitag wurde zwischen 13 und 14.20 Uhr an einem in der Joseph-Haydn-Straße geparkten Auto die Seitenscheibe eingeschlagen und die Börse entwendet. Darin befanden sich laut Polizei mehrere Debit-Karten und 100 Euro Bargeld. Die Polizei rät: Keine Wertgegenstände im Auto lassen. Hinweise e an die Polizei Schifferstadt, 06235 495-0 oder E-Mail pischifferstadt@polizei.rlp.de.