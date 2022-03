Die Scheibe eines Autos hat ein Unbekannter am Donnerstagnachmittag auf dem Waldparkplatz an der K15 zwischen Dudenhofen und Schifferstadt eingeschlagen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte eine Frau aus dem Kreis Germersheim ihr Auto zwischen 15.15 und 16.09 Uhr auf dem Parkplatz am Dünenpfad abgestellt, um mit ihrem Hund in den Wald zu gehen. Bei ihrer Rückkehr stellte sie fest, dass die Scheibe der Fahrertür eingeschlagen war und zwei Taschen aus dem Fahrzeuginneren gestohlen wurden. Der Sachschaden beläuft sich auf zirka 500 Euro.