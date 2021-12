Aljoscha Eickholt und Jasmin Scherrle wollten nicht, dass ihr Karussell einen weiteren Winter ungenutzt in der Lagerhalle steht. Nachdem die Weihnachtsmärkte abgesagt wurden, baute das Schaustellerpaar im Gewerbegebiet in Assenheim zum dritten Advent kurzerhand seinen eigenen kleinen Markt mit Karussell und Süßwarenstand auf. Für die Kinder aus dem katholischen Kindergarten St. Peter in Hochdorf gab es am Freitag einen Exklusivbesuch.

„Und los geht’s!“ tönt es mit leichtem Nachhall durch den Lautsprecher, und das Karussell setzt sich in Bewegung. Schon werden im Feuerwehrauto kräftig die Glocken geläutet, Motorrad- und Autofahrer starten durch, und in der drehbaren Gondel sorgen die Insassen für eine Extraportion Schwung. Ausgelassenes Kinderlachen ist zu hören, und das sorgt auch bei den umstehenden Erwachsenen für strahlende Gesichter. Auf Einladung des Ehepaars Aljoscha Eickholt und Jasmin Scherrle dürfen die Kindergartenkinder zahlreiche Gratis-Runden auf dem Karussell drehen.

Als erstes haben sich an diesem Morgen die Vier- bis Sechsjährigen aus der Bären- und der Dinogruppe auf den Weg ins Gewerbegebiet gemacht. Für viele war es eine Überraschung, denn ihre Eltern haben ihnen vorher nichts verraten. Gefragt, ob es eine gute Überraschung war, meint die vierjährige Emma selig: „Die allerbeste!“

Kindern ein bisschen Freude schenken

Den Schaustellern war es ein Bedürfnis, die Kitakinder einzuladen. „Wir haben festgestellt, dass es Kinder gibt, die gar nicht wissen, was ein Karussell ist“, sagt Scherrle mit Blick auf die lange Corona-Zeit, in der kaum Märkte und Kerwen stattfinden konnten. Da wollten die Mittvierzigerin und ihr Mann unbedingt Abhilfe schaffen. „Es wird ja immer viel geredet, man muss was für die Jüngsten tun. Und was kann man Besseres machen, als Freude zu verschenken?“

Dass dieser Plan aufgeht, beweist das fröhliche Lachen der Mädchen und Jungen, die Runde um Runde drehen und sich dafür immer neue Sitzplätze suchen dürfen. „Das Feuerwehrauto gefällt mir am besten“, muss Marc (5) nicht lange überlegen. Elisa (5) findet dagegen „das, wo man sich drehen kann“ am tollsten. Und Emma ist ein Motorradfan. „Zweimal bin ich das gefahren“, sagt sie am Ende des Besuchs.

Ausflüge sind Seltenheit

„Sie haben sich wirklich sehr gefreut“, berichtet Erzieherin Tanja Sonntag von dem Moment, als sie den Kindern am Morgen gesagt hat, wo es hingeht. Zumal Ausflüge derzeit ohnehin eine Seltenheit sind. „Manchmal machen wir Spaziergänge“, sagt Sonntag. Doch jegliche Aktivitäten, bei denen normalerweise Eltern dabei sind, seien wegen der Corona-Auflagen nicht möglich.

Auflagen gelten auch für den „Weihnachtsmarkt to go“, den Eickholt und Scherrle auf der Gewerbefläche aufgebaut haben. Am Eingang stehen große Schilder, die auf die 2G-Regelung aufmerksam machen, ein Spender für Desinfektionsmittel und der Hinweis auf die Maskenpflicht. Großen Umsatz können die Schausteller mit dem Markt kaum machen, aber das ist auch nicht das primäre Ziel, wie Aljoscha Eickholt betont. „Neben den Kindern, die sich wirklich freuen, bin ich wohl derjenige, der sich am meisten freut, wenn sich sein Karussell mal wieder mit Kindern darauf dreht.“

Karussell liebevoll selbst restauriert

Zwar haben sich seine Frau und er mitten in der Pandemie mit ihrem Saunaverleih „Saunasucht“ ein zweites, gut laufendes Standbein aufgebaut. Dennoch sei es jedes Mal aufs Neue deprimierend, in die Halle zu gehen und die Karussells, den Eiswagen und den Zuckerstand zu sehen, die niemandem Freude bereiten. Das Kinderkarussell hatten die beiden erst Anfang 2020 gebraucht gekauft und in Eigenarbeit restauriert.

Für den Zuckerstand, der bereits in Mannheim aufgebaut war, bevor dort die Absage kam, hatten Eickholt und Scherrle längst Frischware gekauft. Davon profitieren nun auch die kleinen Besucher aus Hochdorf. Als die „Weihnachtsbäckerei“ erklingt, singen sie begeistert mit. Zur Belohnung bekommen alle noch einen Lebkuchen-Weihnachtsmann und Zuckerwatte geschenkt. Als die Kinder sich dann auf den Rückweg machen, bleiben Eickholt und Scherrle mit dem guten Gefühl zurück, den Kleinen die Weihnachtszeit versüßt und ihre Augen zum Leuchten gebracht zu haben.