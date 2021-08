Endlich! Vertraute Gesichter am Freitagabend, alle offensichtlich erfreut, sich wieder um ein Schachbrett zu scharen. Seit einigen Wochen lässt es die neue Corona-Bekämpfungs-Verordnung zu, dass man sich wieder treffen darf. Die Mitglieder vom Schifferstadter Schachclub nutzen das.

Zirka 15 Schachfreunde finden wieder regelmäßig den Weg in den Hof des Pfarrzentrums Herz Jesu, um den Schachreferenten Michael Baum und Daniel Helbig bei ihren Partieanalysen beizuwohnen, mit den geliebten Schachfiguren zu hantieren und in lockerer Atmosphäre endlich am echten Brett taktische Fähigkeiten zu erproben. „Der soziale Aspekt beim Schachspielen kam in Corona-Zeiten zu kurz“, sagt Vorsitzender Roland Meinhardt. Auch die besten Online-Turniere seien für Schachenthusiasten kein adäquater Ersatz für die Begegnung am Brett mit den 64 Feldern.

So lange es die Witterung zulässt, wolle man gepflegt im Freien spielen, wenngleich auch im Schachraum bis zu zwölf Spieler erlaubt sind. „Nach zwei Stunden voller Schach im Kopf und etwas Small-Talk geht man wieder wie früher zufrieden von einem Schachabend nach Hause, in der Erwartung, dass man aus den Partien für die nächste Woche etwas gelernt hat“, sagt Meinhardt erfreut.

Weitere Informationen

Der Schifferstadter Schachclub hat derzeit 63 Mitglieder. Der Spieleabend findet freitags ab 19 Uhr am katholischen Pfarrzentrum Herz Jesu statt.