Wer wird Stadtmeister im Schach? Diese Frage soll am Samstag, 20. Mai, beantwortet werden. Nach dem Vorjahreserfolg richtet der Schachclub Schifferstadt an diesem Tag ab 10 Uhr ein Schachturnier um die Schachkrone von Schifferstadt aus. Mitspielen dürfen allerdings nur reine Hobby-Spieler, die nicht aktiv in einem Schachverein gemeldet sind. Gespielt werden soll Schnellschach mit 15 Minuten pro Partie und Spieler im Pfarrzentrum Herz Jesu. Der Sieger wird gegen 15 Uhr den Stadtmeister-Pokal und einen Restaurant- Gutschein in Höhe von 60 Euro entgegen nehmen. Anmeldung bei Roland Meinhardt, Telefon 06235 920161 oder E-Mail rolma54@gmx.de.