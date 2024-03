Mit der Salut-Mannschaft des Schützenvereins Gerolsheim wird am Samstag, 23. März, um 14 Uhr das Ostereierschießen am Palmberg eröffnet. Es findet bis einschließlich Ostermontag, 1. April, statt, wie immer aber mit einer Ruhepause an Karfreitag.

Laut dem Vorstandsvorsitzenden Martin Junger kann mit Luftgewehr, Lasergewehr oder Pfeil und Bogen geschossen werden. Der Lohn für jeden Treffer ins Schwarze ist ein Osterei. Pro Scheibe und fünf Schuss zahlt man drei Euro.

Die Traditionsveranstaltung lebt aber auch vom gastronomischen Angebot. Dafür ist laut Junger Caterer Michael Jockers zuständig. Musik soll einen zusätzlichen Anreiz bieten, dass sich Besucher aus der Pfalz und darüber hinaus auf den Weg nach Gerolsheim machen. Ein DJ wird an allen Tagen aktiv sein, und am 23. und 31. März spielt die Band Accoustic Duo. Jens Huthoff tritt am 30. März auf.

Zufahrten sind ausgeschildert

Vereinschef Junger bedankt sich bei der benachbarten Winzergenossenschaft Vier Jahreszeiten, auf deren Parkplatz die Teilnehmer des Gerolsheimer Ostereierschießens parken dürfen. Die Zufahrten seien ausgeschildert. Ein dringende Bitte richtet Junger an Besucher, die mit dem Auto kommen: „Bitte die Anfahrtswege nicht zuparken! Dort herrscht ein Haltverbot.“ Geöffnet ist das Schützenhaus jeweils bis 21 Uhr. Unter der Woche geht’s um 15 Uhr los, an Samstagen um 13 Uhr und an den Sonntagen sowie an Ostermontag bereits um 11 Uhr.