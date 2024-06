Die Schönbruckstraße in Harthausen sollte eigentlich im vergangenen Herbst nach dem Tabakdorffest saniert werden. Bei der Erneuerung der Straße ist auch vorgesehen, Bäume zu pflanzen und Hochbeete in die Straße zu integrieren, um das Kleinklima zu verbessern und die Geschwindigkeit der Autofahrer zu reduzieren. Die Sanierung lässt jedoch weiter auf sich warten. Ortsbürgermeister Harald Löffler (CDU) berichtete auf Anfrage, dass noch mal Bodengutachten als notwendig angesehen worden seien. Ihm zufolge verursacht das eine Verzögerung von einem dreiviertel Jahr sowie Kosten in Höhe von 20.000 Euro. Als neuer Start für die Sanierung sei mal der kommende September genannt worden, sagte Löffler. Eine Anfrage nach dem Zeitplan bei der Bauabteilung der Verbandsgemeindeverwaltung vor zwei Wochen blieb trotz telefonischer Nachfrage bis zum späten Donnerstagnachmittag unbeantwortet.