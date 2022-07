Die Sperrung der Lessingstraße im Ortsteil Assenheim ist aufgehoben, dort dürfen wieder Autos fahren. Trotzdem muss sie komplett ausgebaut werden.

Als am 2. Juni ein Straßenschaden in der Lessingstraße entdeckt wurde, glaubten die Verantwortlichen noch, dieser ließe sich mit einer kleinen Reparatur schnell beheben. Eine hier und da eingesunkene Fahrbahn machte am 20. Juni allerdings deutlich, dass die Sache doch nicht so einfach ist. Aus Sicherheitsgründen sperrte die Verwaltung die Lessingstraße daher vorübergehend. Nach weiteren Untersuchungen steht jetzt fest, dass sie saniert werden muss. Darüber informierte Sachbearbeiter Ronny Jellinek am Dienstag den Ortsgemeinderat, der grünes Licht gab. Die Kosten schätzte Jellinek ganz grob auf eine halbe Million Euro. Das werde sich aber erst nach der Planung der Bauarbeiten und der Ausschreibung genauer sagen lassen, wenn die Angebote geeigneter Fachfirmen auf dem Tisch liegen.

Daneben berichtete Jellinek, dass sich die 50 Zentimeter breiten Randstreifen auf beiden Seiten der Fahrbahn in der Lessingstraße ebenfalls in einem schlechten Zustand befinden. „Das, was dort gemacht wurde, ist katastrophal und hat mit Straßenbau nichts zu tun. Das ist einfach Murks“, erklärte er.

Nicht nur Stückwerk schaffen

Dass die Lessingstraße vollumfänglich saniert werden muss, sei klar, fand der CDU-Fraktionsvorsitzende Christoph Saliba. Ihn beschäftige jedoch die Frage: „Wie sieht das in den anliegenden Straßen aus? Müssen wir mit so etwas auch in der Uhland, Goethe- und Schillerstraße rechnen?“ Dazu sagte Jellinek, die Goethe- und Schillerstraße wirkten derzeit noch okay. Im oberen Teil der Uhlandstraße habe er hingegen ähnliche Begebenheiten wie in der Lessingstraße vorgefunden und diese Schadstellen reparieren lassen. Der restliche Bereich scheine in Ordnung zu sein. „Wir hoffen, dass er uns noch ein bisschen erhalten bleibt“, sagte er.

„Der Ausbau der Lessingstraße ist sinnvoll“, befand auch SPD-Fraktionschef Torsten Clemens. Sich stattdessen zunächst nur mit vielen kleineren Reparaturen zu behelfen, wäre nur Stückwerk, das die Kommune am Ende sogar noch mehr Geld koste. Jellinek zufolge sollen die Bauarbeiten möglichst noch dieses Jahr geplant und dann 2023 erledigt werden.

Ausbaubeiträge reichen nicht

Ortsbürgermeister Walter Schmitt (FWG) wies darauf hin, dass die Sanierung der Uhlandstraße im Ausbauprogramm nicht vorgesehen war. Die bereits mehrfach verschobene Erneuerung der Alfons-Legner-Straße im Ortsteil Hochdorf könne nicht abermals zurückgestellt werden. Deshalb komme es zu einer Unterdeckung. Das bedeutet, dass die von den Bürgern erhobenen Ausbaubeiträge nicht reichen, um die Kosten für die Bauarbeiten zu bezahlen. Das im aktuellen Ausbauprogramm, das 2023 ausläuft, fehlende Geld müsse dann im nächsten Ausbauprogramm für die folgenden Jahre berücksichtigt werden.

Bis die Uhlandstraße saniert wird, können laut Jellinek Autos und SUVs problemlos darauf fahren. Soweit die Fahrbahn jetzt erst mal wieder verkehrssicher hergestellt ist.