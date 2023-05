Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Natur- und Vogelschützer beobachten, wie die Tier- und Pflanzenwelt in Schutzgebieten durch rücksichtsloses Verhalten einiger Erholungssuchender zunehmend geschädigt wird. Sie wollen über Schätze vor der Haustür informieren und zu Respekt davor motivieren. Auch einen Brief an die Umweltministerin haben sie geschrieben. Das Ministerium hält nicht alle Vorschläge für tauglich.

„Viele Menschen drängen sich in Wiesengebieten, Wäldern und vor allem Gewässern ausgewiesener Schutzgebiete und zerstören oder beeinträchtigen durch