An einigen Kreisstraßen im Bereich der Straßenmeisterei Speyer müssen Schadstellen beseitigt werden. Das haben die laufenden Untersuchungen des Landesbetriebs Mobilität (LBM) ergeben. Betroffen sind unter anderem die K23 bei Otterstadt, die K15 bei Dudenhofen und die K26 zwischen Hanhofen und Harthausen. Der Ausschuss für Bau, Planung und Verkehr des Rhein-Pfalz-Kreises hat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen, die Arbeiten an eine bei der Ausschreibung des LBM geprüfte Firma aus Alzey zu vergeben. Von der vorläufigen Auftragssumme von rund 240.000 Euro beträgt der Anteil des Rhein-Pfalz-Kreises rund 67.000 Euro.