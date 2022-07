Das „Bademaxx“ in Speyer schließt ab Montag, 25. Juli, vorübergehend seine Sauna. Das teilten die Stadtwerke Speyer (SWS) als Betreiberin des Bades in des Geibstraße mit. Hintergrund der Schließung seien zum einen die personellen Engpässe. Zum anderen müssten die Saunakabinen mit Erdgas geheizt werden, „das aufgrund der allgemeinen Lage an den Energiemärkten eingespart werden muss“, so die SWS. Die bereits angekündigten verkürzten Öffnungszeiten im Hallenbad bis voraussichtlich 2. September blieben bestehen. Es hat Montag bis Donnerstag von 15 bis 22 Uhr geöffnet. An den anderen Tagen und im Freibad gelten die regulären Öffnungszeiten. Schwimmkurse, Vereinssport und Wassergymnastik wie gewohnt finden statt.