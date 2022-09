Die Karneval- und Tanzsport-Gesellschaft Schlotte Schifferstadt wird in der Kampagne 2022/2023 den 30. Pfälzer Saumagenorden an die Brüder Berthold und Egon Heberger – als Seniorenrepräsentanten der Schifferstadter Firma Heberger – vergeben. Unter anderem dafür, heißt es, dass das Unternehmen, vom Vater 1948 gegründet, vor allem durch ihre Arbeit zum größten rheinland-pfälzischen Bauunternehmen, größten Arbeitgeber in Schifferstadt und weltweit tätigen Unternehmen wurde, das aber niemals Ambitionen hatte, vom Heimatort abzuwandern. Außerdem werde das jahrzehntelange Engagement zur Unterstützung von Vereinen und Kultur und Sport in der Stadt gewürdigt, ebenso die Gründung eines Fonds, aus dem in Not geratene Menschen unterstützt werden können. Die Verleihung des Ordens wird am 23. November erfolgen. Bisherige Träger sind unter anderen Helmut Kohl, Joy Fleming, Fritz Walter, Frank Elstner, Horst Lichter und Malu Dreyer.