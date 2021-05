Bei der Sanierung des Otto-Ditscher-Hauses musste nochmals die Feinplanung verbessert werden. Auch bei der Instandsetzung des Alten Rathauses ergaben sich noch planerische Fragen. Das beauftragte Architekturbüro hat nun nachgearbeitet und der Ortsgemeinderat konnte der Vorlage zu beiden Projekten zustimmen.

Den Ratsbeschlüssen ist eine Telefonkonferenz des Bau- und Grundstücksausschusses vorangegangen, in der die offenen Fragen besprochen wurden. Im Alten Rathaus wird sich an den bekannten Plänen kaum etwas ändern. Der geplante Anbau eines Fahrstuhlturms, der die Barrierefreiheit gewährleistet, soll einen Witterungsschutz erhalten. Ihn komplett einzuhausen, wäre aus Platz- und Kostengründen nicht möglich. Die Fraktionen waren sich derweil einig, dass eine Fassadenisolierung möglichst vermieden werden soll, die Kosten hierzu wurden allerdings eingeplant, falls eine solche Isolation von den Behörden vorgeschrieben wird.

Zum ursprünglich geplanten Anbau eines Fahrstuhls an der Rückseite des Otto-Ditscher-Hauses ergaben sich neue Erkenntnisse. Man war bisher davon ausgegangen, dass nur die vordere Fassade unter Denkmalschutz steht, so dass eine bauliche Veränderung an der Hofseite problemlos möglich ist. Dieser Anbau ist offenbar durch die Denkmalschutzbehörde nicht genehmigungsfähig. Daraufhin musste umgeplant werden, der Aufzug soll nun in das Innere des Gebäudes verlagert werden. Der barrierefreie Zugang erfolgt, wie zuvor auch geplant, über die Hofseite. Trotz Denkmalschutz sei der Anbau einer Fluchttreppe auf der Hofseite möglich, sagte Neuhofens Ortsbürgermeister Ralf Marohn (FDP). Sie solle verkleidet werden, um die ruhige Optik nicht zu beeinträchtigen.

Das Nutzungskonzept löst eine Diskussion aus

Bereits am Anfang der Planung stand die Frage im Raum, wie nach Sanierungsende die Otto-Ditscher-Galerie im Dachgeschoss besser genutzt werden könne. Denn insbesondere in diesem Bereich muss an der Statik gründlich nachgebessert werden, was das Projekt verteuert. Diesen Punkt nahm Alexandra Hoffmann (FDP) nochmals auf und erinnerte an ein eingefordertes Nutzungskonzept, was eine kontroverse Diskussion auslöste. Man solle dabei auch hinterfragen, ob die verschiedenen Nutzer in diesem Gebäude gut aufgehoben seien, sagte die Freidemokratin. Dieser Einwand überraschte den Ortsbürgermeister. Zum einen fehlten räumliche Alternativen. Und: „Wenn sich etwas über Jahre bewährt hat, warum muss man das auf den Prüfstand stellen?“, fragte Marohn.

Wie schwierig es ist, ein räumlich passendes Ausweichquartier während der Bauphase zu finden, zeigt sich derzeit. Immerhin steht bis jetzt fest, dass die Seniorenstube während dieser Zeit in den Waldpark ausweichen wird. Das Jugendzentrum wird vorübergehend im DRK-Heim Platz finden. Die Exponate aus der Galerie können problemlos eingelagert werden. Für die Umsiedelung der Bücherei ist die Verwaltung derzeit mit dem Vermieter einer Immobilie im Gespräch und muss die Nutzungsänderung mit den Behörden abstimmen. Nach Wunsch der Gemeinde sollen beide Projekte parallel ausgeführt werden – idealerweise im Herbst, sofern alle Zusagen bis dahin erteilt sind.