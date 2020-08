Der Grundsatzbeschluss für die neue Lüftungsanlage der Karl-Wendel-Schule in Lambsheim ist gefallen – und zwar sehr zur Freude der Verwaltung. Jetzt kann die Sanierung der Grundschule vorangehen. Und auch in Sachen Beindersheimer Grundschule tut sich was.

Peter Bisson wollte sich die Sitzung des Verbandsgemeinderats nicht entgehen lassen. Schließlich stand auf der Tagesordnung der Ratsmitglieder auch „seine“ Karl-Wendel-Schule, für die der Schulleiter dringend auf eine neue Lüftungsanlage hofft. Die wird er jetzt auch bekommen. Nach gut 25 Minuten der Beratung einigten sich die Ratsmitglieder auf die von der Verwaltung favorisierte Option einer dezentralen Lüftungsanlage, über die jedes Klassenzimmer für sich gekühlt und belüftet werden kann. „Die derzeitige Situation in der Schule ist nicht haltbar“, bekräftigte etwa der Lambsheimer Klaus-Peter Spohn-Logé (Grüne) in der Sitzung.

Jalousien funktionieren nur eingeschränkt

Torben Klink (FWG) erkundigte sich nach den Reparaturkosten und Wartungsarbeiten und förderte noch ein weiteres Problem zutage: die kaputte Steuerung der Jalousien im Bereich der Mensa. Für rund 7200 Euro könnte die laut VG-Bürgermeister Michael Reith (SPD) perspektivisch repariert und zusätzliche Sonnenblenden an der Mensa angebracht werden. Einstimmig bei zwei Enthaltungen der FWG-Fraktion fiel die Wahl aus insgesamt drei Optionen auf die dezentrale Lüftungsanlage. Zur Debatte standen auch der Einbau von weiteren Fenstern, der allerdings keine Kühlung im Sommer gebracht hätte, sowie theoretisch ein zentrales Klimagerät auf dem Dach der Schule, das praktisch wegen der geringen Deckenhöhe allerdings nicht umsetzbar ist.

Ein Angebot war zu teuer

Einen Schritt weiter ist nun auch die Erweiterung der Grundschule in Beindersheim. Die Ratsmitglieder haben am Mittwoch die nächsten Aufträge vergeben, unter anderem für die Roh- und Dachbauarbeiten, den Estrich, die Fliesen und die Sanitär- und Heizungsbauarbeiten. Auftragsvolumen hierfür: rund 955.000 Euro. Bis auf ein Angebot für die Elektroarbeiten blieben die Kosten größtenteils hinter der Prognose der Verwaltung zurück, so Reith. Nur die Elektroarbeiten müssten erneut ausgeschrieben werden, da das einzige eingegangene Gebot „nicht wirtschaftlich“ gewesen sei.